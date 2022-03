Do Polska přišlo už 2,4 milionu uprchlíků

Vláda a parlament schvalují jedno opatření za druhým na pomoc uprchlíkům, ale hlavní tíhu převzali obyčejní Poláci. Otevřeli svá obydlí a přijali do nich cizí lidi na útěku před válkou, hlavně ženy, děti a starší občany Ukrajiny. Kupují jim jídlo a oblečení, přispívají na konta dobročinných organizací.

O střechu nad hlavou se dělí i lidé, kteří žijí skromně. Počáteční entuziasmus ale začíná opadávat. Mnozí jsou už unavení, a tak si sami kladou otázku, jak dlouho ještě dokážou s takovým nadšením pomáhat, i když netvrdí, že pomoci litují. Na sociálních sítích se stále objevují názory lidí, kteří se nezištně dělí i o to málo, co mají, současně s tím ale přiznávají, že se dostávají do úzkých.