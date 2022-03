Denacifikace zmizela. Rusko mírní požadavky, tvrdí poradce ukrajinského prezidenta

Rusové vstoupili do přístavu Mykolajiv u Černého moře, bojuje se

Rusové vstoupili do přístavu Mykolajiv u Černého moře, bojuje se Evropa

Zmínil i často zmiňovanou otázku humanitárních koridorů: „Se souhlasem obou stran vznikla teoretická dohoda o humanitární pomoci a humanitárních koridorech k obklíčeným ukrajinským městům.“ Tato dohoda by podle něj byla podporována mezinárodním společenstvím. Jednání o humanitárních koridorech ale ukazuje, že Rusko nemíní agresi brzo ukončit a stáhnout se.

Unian zmínil už dříve vznesené ruské požadavky, o nichž se psalo v médiích. Ukrajina by se měla zavázat, že zůstane mimo vojenské bloky, což by měla uzákonit a schválit v referendu. Samozvané separatistické republiky DNR a LNR by měly existovat v rozloze celé Doněcké a Luhanské oblasti, i když separatisté jejich většinu neměli pod kontrolou.