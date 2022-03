Čína se už rozhodla pomáhat Rusku ve válce, bojí se Američané

Rusko potřebuje ekonomickou a finanční pomoc naléhavě, protože čelí tvrdým ekonomickým sankcím. Hrozí mu také insolvence, jelikož mu ve středu vyprší termíny na vyplacení výnosů z dluhopisů. U těch sice ještě je třicetidenní lhůta, kdy mohou kupóny vyplatit, pokud by to však neudělalo, zamířilo by Rusko do bankrotu.