Putinův plán je naprosté vítězství do 2. března, tvrdí bývalý zástupce ruského ministra

Následující dny budou v ukrajinsko-ruské válce kritické, protože Putin chce mít ukončenou operaci do několika dnů. Pro Al-Džazíru to uvedl bývalý úředník ruské vlády Andrej Fjodorov a podpořil tak teorie, že vojenská operace by měla trvat maximálně týden či deset dnů.