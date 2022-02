Pavel: Jestli se Putin rozhodl potrestat zlobivou Ukrajinu, jednat už nebude

Z čeho podle vás vychází tvrzení západních politiků, že Rusko je už připravené k invazi na Ukrajinu?

Vychází z informací zpravodajských služeb a pozorovatelů na místě. Hromadění bojových sil, jejich přisunování blíž k hranicím, uvádění do vyššího stupně pohotovosti, přisouvání logistické, ženijní a dělostřelecké podpory jsou indicie, které jasně ukazují na přípravu agrese. Také obviňování Ukrajiny z genocidy v okupované části Donbasu, evakuace civilních obyvatel z této oblasti a mobilizace, to vše směřuje k tomu, že agrese může začít v jakýkoli okamžik.

Jak si vysvětlujete, že ruské jednotky zůstanou v Bělorusku do té doby, než se stáhnou alianční jednotky z Pobaltí a Polska?

Je to další kamínek do celé skládačky. Rusko-běloruské cvičení je demonstrací sil a zároveň to umožnilo přesunout do Běloruska dalších 30 tisíc vojáků. Rusové mají s Běloruskem nadstandardní vztahy. Lukašenko je potřebuje už jen proto, aby si zajistil vlastní politickou existenci, a je připraven udělat cokoli a hraje Rusům jen do karet.

Je ještě možná diplomatická cesta?

Jsem stále přesvědčen, že Putin nepůjde nejhorší cestou a tou je plnohodnotná válka. Ta by mu stejně nepřinesla to, co očekává. Spíše naopak sjednotí celý Západ i ty, co k němu byli vstřícnější. A zároveň popudí proti sobě i tu část ukrajinské populace, která je jinak Rusku nakloněna, a před celým světem ze sebe udělá agresora. Velká válka, která přinese spoustu škod a obětí, se jinak hodnotit nedá. To určitě nelze vysvětlit, že jednal v sebeobraně.

Může Západ některé podmínky Ruska splnit?

Přetahovaná o požadavky Ruska se točí hlavně kolem toho, zda má Ukrajina mít možnost vstoupit do NATO. Západ k tomu podle mého měl přistoupit tak, že Rusko má právo na legitimní bezpečnostní požadavky, ale ty nemohou být řešeny na úkor jiného státu. Je možné se bavit o přítomnosti vojsk na obou stranách, ale je nutné se vrátit k jednacímu stolu. Je tam řada věcí ohledně kontrol a odzbrojování, o kterých je možné mluvit, ale to by prezidentu Putinovi muselo jít o bezpečnostní garance, ale jemu jde o víc.

O co mu jde, o větší respekt?

Určitě. Netají se s tím, že rozpad Sovětského svazu považuje za geopolitickou katastrofu 20. století a že chce Rusku vrátit jeho velikost a respekt.

Podle Borise Johnsona se Rusko chystá na Kyjev, ale neukazují poslední události spíše, že jim jde spíše o Donbas.

Podle vojenské analýzy soustředění vojsk a možných směrů je varianta útoku na Kyjev velice pravděpodobná. Vzdálenost Kyjeva od běloruských hranic a soustředění ruských sil této variantě nahrává. Variant je více, ale jestli tomu tak bude, je druhá věc. Je dobře, že se o těchto variantách mluví, není to strašení, ale upozornění na reálnost takového konfliktu, protože pokud budou v Kyjevě žít dál normálním životem, a něco opravdu přijde, tak ztráty mohou být obrovské.

Pokud ke konfliktu dojde, co bude dělat NATO?

NATO nemůže pomoci Ukrajině vojensky, maximálně může přispět materiálně, zpravodajsky nebo logisticky. A také jsou tu ekonomické sankce, na kterých se Evropa shodla a které budou boleti Evropu.

Vydrží Alianci jednota, o které teď mluví?

Čím je hrozba hmatatelnější, tím jsou jednotnější názory členů NATO. Pod tlakem a hrozbou soudržnost spíše roste než naopak.

Je možné, aby se shodlo Polsko a Německo, země s tak rozdílnými názory na Rusko?

Myslím, že ano. Prohlášení Německa, že jsou ochotni uzavřít projekt plynovodu Nord Stream 2 a připojit se k tvrdým sankcím, na to ukazují.

Kdy se rozhodne, že to skončí válkou, nebo smírem?

Těžká otázka. Někteří říkají, že konflikt už začal. Pokud se rozjede vlna různých incidentů - nechci tomu říkat záměrně provokace, protože to používají obě strany - tak incidenty mohou narůstat a potom přechod k skutečnému konfliktu nelze ani pozorovat. Pořád bych nechtěl vyloučit, že je prostor k urovnání.

Bude záležet, jak na to bude nahlížet prezident Putin a jestli některý z návrhů bude dostatečně atraktivní, aby o tom začal uvažovat, nebo jestli je rozhodnutý o tom, že jakákoli jiná cesta by znamenala ztrátu tváře a svým způsobem katastrofu pro Rusko.

Je v tuto chvíli reálný summit Biden Putin a mohou tím něco Rusové získat?