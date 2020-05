ON-LINE: Počet nakažených koronavirem překročil čtyři miliony

8:13 - Spojené státy za posledních 24 hodin registrovaly v souvislosti s koronavirem dalších 1635 úmrtí. Jde o pokles oproti předchozímu dni, kdy zemřelo 2448 pacientů. Vyplývá to ze statistik americké Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie celosvětově sleduje. Celkem se nákaza potvrdila u více než 1,28 milionu lidí, z čehož 77 178 zemřelo. Za uplynulý den přibylo bezmála 30 000 případů infekce.

Spojené státy pandemie covidu-19 zasáhla co do počtu nakažených i obětí nejtvrději na světě. Země eviduje více než 1000 úmrtí každý den už od 1. března, uvádí agentura AFP. Dosud nejvyšší zaznamenaný počet úmrtí byl v polovině minulého měsíce, kdy zemřelo přes 3100 pacientů.

8:06 - Počet případů nákazy novým typem koronaviru v České republice se v pátek zvýšil o 46 na 8077 . Denní přírůstek tak byl osmým dnem po sobě pod stovkou. Úmrtí s nemocí covid-19 bylo v sobotu po půlnoci 273, vyléčilo se 4413 lidí. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

8:00 - Počet potvrzených případů nákazy koronavirem celosvětově překonal hranici čtyř milionů. Vyplývá to ze statistiky specializovaného serveru Worldometers, podle kterého v souvislosti s onemocněním covid-19 zemřelo přes 275 000 lidí. Více než čtvrtinu všech nakažených registrují Spojené státy, které jsou co do počtu obětí i infikovaných nejhůře zasaženou zemí na světě.