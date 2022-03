Konflikt na Ukrajině sehraje důležitou roli před maďarskými volbami

Maďarský premiér oznámil, že neumožní dodávky zbraní na Ukrajinu přes území svého státu a na rozdíl od jiných zemí Maďarsko nedodá zbraně Ukrajině. Orbán zdůraznil, že Maďarsko musí zůstat mimo válečný konflikt na Ukrajině a obvinil domácí opozici, že chce vtáhnout zemi do války.

„Nemůžeme dělat nepromyšlené kroky. Není potřeba posílat zbraně do sousední země, protože tam žijí Maďaři, a je možné, že tyto zbraně použijí proti nim,“ uvedl v rozhovoru pro veřejnoprávní televizi M1.

„Maďarsko se tímto krokem dostává do izolace. Vždyť Ukrajině proti ruskému agresorovi pomáhá celý svět,“ uvedl Ferenc.

Z Ukrajiny už do okolních zemí uprchlo 368 tisíc lidí

Z Ukrajiny už do okolních zemí uprchlo 368 tisíc lidí Válka na Ukrajině

Deník Népszava v této souvislosti napsal, že Orbánova vláda vyslala v minulosti maďarské vojáky do Iráku a Afghánistánu. Maďarský historik Zoltán Sz. Bíró pro slovenský Denník N řekl, že Orbán se to snaží hrát na obě strany. „Za současné vyhrocené situace to považuji za velmi nebezpečné,“ konstatoval.