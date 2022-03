Kdo vyškrtl oligarchu Děripasku?

V Bruselu je jméno Děripaska známé. Podle týdeníku Die Zeit nechyběl ještě krátce po začátku války na návrhu sankčního seznamu EU. Potvrzují to nezávisle na sobě dva zdroje z různých zemí EU, takže ho někdo musel z listiny vyškrtnout. „Jedná se o výbušnou událost, která v diplomatických kruzích vyvolává údiv,“ citoval list Financial Times zdroj z Bruselu.

GAZ je zároveň zbrojní společností s dlouhou historií. Jeho bojové vozidlo pěchoty BTR-80 a jeho nástupci zůstávají standardními vozidly ruské pěchoty a do akce jdou i na Ukrajině, stejně jako obrněná terénní vozidla typu Tigr. Vojenský expert Gustav Gressel označuje GAZ za páteř ruské armády. „Děripaska na tom samozřejmě vydělává a se svými firmami se osvědčil jako pilíř této války,“ podotýká.

Také vláda ve Vídni zdůrazňuje, že se k vytvoření sankčního seznamu nesmí vyjadřovat. „Rakousko plně podporuje tento seznam i všechny další,“ potvrdil mluvčí. Děripaska má v Rakousku velmi dobré kontakty. Prostřednictvím ruské holdingové společnosti vlastní téměř třetinu Strabagu, nejvýznamnější stavební skupiny v zemi, která působí v i ČR. V Lechu am Arlberg, kam rád jezdí na dovolenou, si postavil vlastní luxusní hotel Aurelio.

Podle časopisu Forbes investoval do lyžařského střediska 30 milionů dolarů (688 mil. Kč), ovšem Aurelio nyní patří jeho bratranci – prostřednictvím spletité sítě šesti holdingových společností.

Předminulý týden však oligarcha na svém kanálu Telegram veřejně promluvil. Vyslovil se pro co nejrychlejší mírové rozhovory: „Je třeba skoncovat s tímto státním kapitalismem.“ Kritizoval stejný systém, který z lidí, jako je on, kteří v devadesátých letech privatizovali ve stylu „vezmi si, co chceš a jak chceš“, stvořil miliardáře. Následující ráno ruská kolona včetně BVP vyjela na Kyjev.