Francie popřela, že by chtěla nabídnout své místo v RB OSN Evropské unii

„Jasně to odmítáme. Místo (v RB OSN) je naše a naše také zůstane,” uvedla Macronova kancelář. „Budeme koordinovat svoje kroky s EU tak, jak to bude nutné, a se vší suverenitou,” dodal Elysejský palác.

Podle mluvčího francouzské vlády Gabriela Attala „nepřipadá v úvahu”, že by dala Francie svoje místo v RB OSN k dispozici Evropské unii. Attal a dodal, že se jedná o nepravdivé informace šířené bulvárem. „Nikdy se to nestane, nikdy to ani nebylo na stole, Francie si ponechává a ponechá svoje stálé místo v RB OSN,” dodal.