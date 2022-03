Ruská invaze na Ukrajinu pokračuje již třetím týdnem. Čtvrté kolo mírových jednání opět nepřineslo výsledky. O co Vladimiru Putinovi jde a co ho k napadení svého souseda vedlo? A ví Severoatlantická aliance, kde leží červená linie, jejíž překročení by si vyžádalo aktivnější zapojení? Tyto otázky probral redaktor Novinek Daniel Drake s diplomatem ministerstva zahraničních věcí, zmocněncem pro Východní partnerství a také autorem knihy Příběh ruské geopolitiky Jaroslavem Kurfürstem.