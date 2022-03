Za vysoké ceny nafty a benzinu může panika kvůli Putinově válce, říká šéf ČEPRA

My nakupujeme naše produkty, které dál prodáváme na průměru měsíce března. A pokud v prvních obdobích toho měsíce dochází k takhle prudkému růstu cen, tak vy vlastně vůbec netušíte, za kolik budete mít vstup té suroviny, kterou prodáváte. Mnoho zákazníků se ptá: „Máte nějaké zásoby?” To je určitě pravda, ale zároveň v těch dnech vypukl určitý druh paniky nebo větší poptávky. My jsme zvýšili v prvních dnech prodeje až o 70, 80 procent. Zásoby, které jsme měli z měsíce února, jsme vyprodali během prvních šesti dnů. Na druhou stranu v posledních dnech vidíme, že ta burza se otočila.

Já mám graf Evropské Komise ze sedmého března a pokud si vezmete naftu, tak vidíte, že v podstatě levnější po započtení všech daní je pouze Slovensko, Polsko, Maďarsko a o dvě setiny Rakousko, jinak všechny ostatní evropské státy jsou dražší. U benzínu je to podobné. Levnější než my jsou Polsko, Slovensko, Maďarsko.

To je spíš otázka na politiky. Vždycky je potřeba si uvědomit, že když snížíme tu daňovou zátěž, uvidíme to na cenách, ale zase tomu státu ty finanční prostředky budou chybět někde jinde. Můj osobní názor je, že jsem rád, že vláda nepřistoupila k žádným regulatorním krokům, protože dělat tu regulaci v okamžiku, kdy ta cena prudce letí nahoru, tak ten efekt se nemusí dostavit. Jsem rád, že se zatím přistoupilo pouze k té kontrole maržové úrovně, kterou vyhlásilo ministerstvo financí.

No určitě nemastí. A to je zajímavé, když odborníci takto hovoří, tak pak si tedy mastí kapsu všichni v Německu, v Rakousku, všichni v Itálii, protože tam jsou ceny na totemech stejné?

Nevěřím tomu. Konkurenční prostředí na trhu v ČR v oblasti maloobchodního prodeje a motorových paliv je největší v Evropě, máme největší počet čerpacích stanic na kilometr i na počet motorových vozidel. A řeknu pár čísel. Na jaře v roce 2020, když v podstatě vrcholil dopad covidu, tak stál na burze v Rotterdamu litr benzínu něco přes dvě koruny. Minulý týden okolo dvaadvaceti korun. Takže říkat takhle silná slova, to bych opravdu počkal, až se to prošetří. My podporujeme kontrolu ministerstva financí, ať se to prověří, ať se ta fakta dozví i veřejnost.