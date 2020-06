Britové spustili karanténu po příletu. Aerolinky běsní

Povinnou karanténu pro všechny příchozí do země zavedla od pondělí britská vláda. Výjimku mají pouze ti, kteří do ostrovního království přicestují z Irska. Pobouřilo to aerolinky a turistické organizace, jimž vláda ustoupila a slíbila, že se 29. června otevřou cestovní koridory o země s dobrou epidemiologickou situací.