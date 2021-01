Biden v úspěch impeachmentu nevěří

Přesto je pro to, aby se proces konal. „Musí se to stát,“ řekl Biden stanici CNN s tím, že v opačném případě by byly důsledky pro jeho vládu horší. Ústavní žaloba vůči exprezidentovi už je v rukou Senátu, který o ní začne 8. února rozhodovat a který nakonec vynese konečný verdikt. Demokraté ze Sněmovny reprezentantů, jež impeachment schválila v posledních dnech Trumpova mandátu, ji formálně předali v pondělí.

Řada republikánů přitom dává najevo, že nynější proces v Senátu považuje za nesmyslný, neboť se bude hlasovat o sesazení prezidenta, jenž už v úřadu není. Schválení impeachmentu by však otevřelo cestu k dalšímu hlasování, jímž by demokraté mohli Trumpovi zakázat opětovnou prezidentskou kandidaturu. Na to by jim stačila prostá většina, kterou s rozhodujícím hlasem viceprezidentky Kamaly Harrisové fakticky disponují.