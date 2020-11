Zmodralá Georgie rozhodne ještě o poměrech v Senátu

Jižanská Georgie v letošních volbách odmítla Donalda Trumpa a zvolila „modrou” cestu Joea Bidena. V lednu tamní voliče čekají druhá kola obou volebních obvodů do Senátu. Pokud by v obou zvítězili demokraté, strana by v horní komoře pravděpodobně dorovnala počty. Pokud ne, zůstane Senát republikánům.