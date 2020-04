V USA za den podlehlo koronaviru rekordních 2228 nakažených

Zdravotnice v New Yorku odpočívá během směny Foto: Carlo Allegri, Reuters

Ve Spojených státech zemřelo za posledních 24 hodin 2228 lidí na nemoc covid-19, což je dosud nejvyšší jednodenní bilance zaznamenaná po celém světě. S odkazem na údaje Univerzity Johnse Hopkinse to napsala agentura AFP. USA jsou co do počtu nakažených i zemřelých nejhůře zasaženým státem na světě. Dnešní smutný rekord padl po dvou dnech poklesu přírůstku počtu zemřelých.