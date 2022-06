Ostřelování Kyjeva ze vzduchu znervóznilo USA. Americká města nemají ochranu

Pentagon podle serveru Scientific American plánuje testovat systém ochrany amerických měst před podobnými útoky. Ten by měl kombinovat stávající systémy při lepší ochraně měst a kritické infrastruktury.

„Tato hrozba existuje už nyní, především ze strany Ruska,“ dodal čtyřhvězdičkový generál. „A za pět až deset let budeme ve stejné situaci s Čínou,“ dodal.

Vzhledem k doletu je možné ruské střely Ch-101 vypouštět z letadel, která se budou pohybovat za hranicemi oblasti, kde by je mohly detekovat radary systému NORAD. V některých případech by mohly být dokonce vypouštěny z letadel v ruském vzdušném prostoru.

Podle ředitele americké vojenské rozvědky DIA navíc v následujících měsících Rusko spustí na vodu pár nových extrémně tichých ponorek Kazan a Novosibirsk. Ty jsou schopny nosit střely s plochou dráhou letu, které by mohly ohrožovat USA ze strany Pacifiku.

Spojené státy mají protiraketový deštník s řadou sil na Aljašce i v Kalifornii, které jsou schopny balistické střely ničit ještě jejich před návratem do atmosféry. Podle trajektorie přibližující se střely se mohou používat dvou nebo třístupňové nosiče.

Tento deštník ale nechrání před střelami s plochou dráhou letu, které se nepohybují po balistické křivce, ale letí nad zemí jako letadlo. To přináší úplně jiné výzvy, upozornila expertka na střely z nadace Heritage Patty-Jane Gellerová.

„Zaprvé je obtížné je detekovat a sledovat. Střely s plochou dráhou letu letí níže než balistické rakety, na které je nastavena většina našich senzorů na zemi i ve vesmíru,“ upozornila. Podle ní se pohybují ve stejné výšce jako letadla, ale jsou menší. Je tak snadné si je splést s letadlem. Navíc běžně nosí konvenční nálož. I to podle Gellerové představuje problém: „Poskytují Rusku a Číně schopnost provést strategický útok, který je pod prahem jaderného.“

VanHerck proto chce ve spolupráci s amerických úřadem pro obranu před raketami MDA vybudovat rozsáhlejší systém využívající stávajících komponent, který by se dal použít k ochraně měst. Neměl by být tak drahý, v rozpočtu na příští rok, kde už je vyčleněno 278 milionů dolarů na vývoj radarů s větším dosahem, by si měl vyžádat dalších 50 milionů. Pokud se peníze schválí, příští rok se uskuteční test obrany proti střelám s plochou dráhou letu.