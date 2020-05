Mít nejvíc nakažených je vyznamenání, řekl Trump

„Víte, když říkáte, že vedeme v počtu případů, tak je to proto, že testujeme více než kdokoli jiný,“ řekl Trump žurnalistům. Dodal, že se dívá na počty „s jistým respektem jako na dobrou věc, protože to značí, že jejich testování je mnohem lepší“.

„Takže se na to dívám jako na vyznamenání,“ pokračoval Trump. „Skutečně je to vyznamenání. Je to velká pocta pro testování a veškeré práci, kterou odvedlo mnoho profesionálů,“ doplnil prezident, který přitom v minulosti význam testování zpochybňoval.

Ve Spojených státech se potvrdilo už přes 1,5 milionu případů nákazy novým koronavirem. Následuje Rusko s téměř třemi sty tisíci. Spojené státy také evidují nejvíc úmrtí mezi nakaženými, jichž je 91 921. Druhá je Velká Británie s 35 442 oběťmi, podotkl list The Guardian.

Ve skutečnosti jsou USA v testování až na 22. místě

Podle sdělení Bílého domu bylo v USA provedeno skoro 14 milionů testů. „Nikdo tomu není blíž, Německo by mělo být druhé, když udělalo asi o deset milionů testů míň než my. A my máme taky nejlepší testy. Jižní Korea si vede velmi dobře, ale my jsme na 14 milionech a oni jsou, co se týká čísel, při srovnání mnohem menší,” uvedl Trump na úvod.

Prezident také prohlásil, že bude zřejmě opět zvolen, protože pro něj je Amerika na prvním místě.

Ve skutečnosti sice Spojené státy provedly nominálně nejvíce testů na světě, ale ne na počet obyvatel. Na tisíc obyvatel tam připadá 35,75 testu, což znamená, že Spojené státy zaujímají 22. místo v žebříčku. Jsou tak až za málo početným Islandem se 167 testy na 1000 obyvatel a Bahrajnem se 146, ale také za Dánskem se 69 testovanými.

Američany v počtu testovaných na 1000 obyvatel překonává také nemocí silně zasažená Itálie s 51 testy, ale také Rusko s padesátkou testovaných z tisíce a rovněž zmíněné Německo s 37,57 testovaných, plyne z tabulky serveru Our World In Data k 18. květnu. V České republice je to 34 otestovaných z tisíce.