Výjimečný příběh Portorika: Volit prezidenta zde lidé nemohou, přesto se o jejich hlasy hrálo

Slovní spojení „právo volit“ není k nalezení v Ústavě Spojených států ani jednou. Volit ale mohou občané všech 50 států. Je přitom otázka, jak by například s nedávnými prezidentskými volbami zamíchali obyvatelé více než třímilionového Portorika. To sice USA patří, leč místní do prezidentských voleb zasáhnout nemohli.