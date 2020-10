Trump chce před volbami uzavřít jadernou dohodu s Putinem

Nový impuls dostala jednání poté, co se Trumpův bezpečností poradce Robert O’Brien setkal se svým ruským protějškem Nikolajem Patruševem na začátku října v Ženevě. Axios rovněž upozorňuje na setkání významného Trumpova vojenského poradce Marshalla Billingslea s náměstkem ruského ministra zahraničí Sergejem Rjabkovem.

Stvrzení jaderné dohody s Ruskem by pro Trumpovu vládu bylo velké vítězství na poli zahraničí politiky. Poslední bilaterální dohoda (New START), kterou mezi sebou obě strany uzavřely, pochází ještě z dob Obamovy éry a má vypršet 5. února. Putin ji chce o pět let prodloužit, demokratický kandidát na prezidenta Joe Biden také.