Biden označil v debatě plné výpadů Trumpa za klauna

Poprvé použil Biden slovo klaun, když ho Trump opakovaně v diskuzi o nominacích do Nejvyššího soudu přerušoval a obviňoval ho, že je představitel radikální levice. „Lidi, máte představu, co ten klaun říká?“ pravil Biden a obrátil se na prezidenta „člověče, zmlkněte, to je tak neprezidentské“. Trumpovo skákání do řeči označil za „ňafání“.

Moderátor Chris Wallace se několikrát snažil Trumpa přimět, aby nechal Bidena domluvit. "Myslím, že by zemi lépe posloužilo, kdybychom nechali oba mluvit bez přerušení. Vyzývám vás, pane, abyste to dělal,"

"Ale on také," opáčil Trump. "Upřímně řečeno, více skáčete do řeči vy," řekl moderátor.

Podruhé slovo klaun Biden použil, když Trump připustil, že člověk má ”do určité míry” vliv na klimatické změny. „Chci průzračnou vodu a vzduch. Děláme to fenomenálně, ale nemohli jsme zničit náš průmysl,“ hájil svůj přístup americký prezident. Na to Biden reagoval slovy, že jako první by se připojil k pařížské klimatické dohodě. Pak se obrátil a řekl moderátorovi Chrisovi Wallacemu ze stanice Fox News, že „s tímto klaunem je o tom těžké mluvit”. Pak se za výrok omluvil.

Vzájemné výpady

"Všechno, co dosud řekl, byly prostě lži...Všichni vědí, že je lhář," řekl na začátku debaty Biden, který pak postupně označil Trumpa za blázna, lháře, rasistu, loutku ruského prezidenta Vladimira Putina a "nejhoršího prezidenta, jakého kdy Amerika měla". Trump zase prohlásil: "Na tobě není nic chytrého, Joe."

Když došlo na násilí při demonstracích po sporných zásazích policie proti černochům, tak se Trump vyhýbal otázce moderátora, zda je ochoten odsoudit ozbrojené skupiny bělošských nacionalistů: ”Skoro všechno násilí, které vidíme, pochází z levého křídla, ne z pravého.“

”Jsem ochoten udělat cokoli. Chci, aby zavládl mír,” řekl Trump a požadoval, aby moderátor uvedl konkrétní jména pravicových skupin, na které se má obrátit. ”Proud boys - ustupte stranou a buďte připraveni,” řekl nakonec v souvislosti s krajně pravicovou skupinou Proud Boys, která se střetla s demonstranty v Portlandu a dalších městech. ”Ale něco vám řeknu, někdo by měl něco udělat s Antifou...protože toto není pravicový problém, ale levicový,„ dodal.

Trump hájil zásah proti pandemii

Trump odmítl kritiku svého přístupu k pandemii covidu-19, která si v USA vyžádala přes 200 000 mrtvých a sedm milionů nakažených. Podle Trumpa by bilance byla ještě horší, kdyby prezidentem byl Joe Biden. Trump prohlásil, že by v takovém případě byly obětí dva miliony.

„Tohle je člověk, který tvrdil, že do Velikonoc bude pandemie pryč,” řekl Biden. Prezident čekal a čekal, až virus dorazí k americkým břehům a stále nemá plán, prohlásil demokratický kandidát. Podle něj by měl prezident dát dohromady demokraty a republikány a najít prostředky na „to, co je potřeba k tomu, aby byly zachráněny životy”.

Podle Bidena byl Trumpův přístup k pandemii „naprosto nezodpovědný”, choval se podle něj v této záležitosti „jako blázen”. Dodal, že by potřeboval být mnohem chytřejší, aby snížil počet obětí covidu-19 s narážkou na Trumpův výrok, že se „nikdy nemá v jeho případě používat slovo chytrý“.

„Udělali jsme to skvěle,” namítal Trump. Podle něj by to Biden nikdy tak nezvládl. „Nemáš to v krvi,” řekl Bidenovi Trump, který rovněž hájil svá velká předvolební shromáždění. Podle něj nemají na šíření nemoci „negativní efekt”. A dodal, že „lidé chtějí slyšet, co říkám.”

Debaty se přitom na univerzitě Case Western Reserve kvůli bezpečnosti zúčastnilo na sedmdesát lidí.

Chytří daně neplatí

Trump rovněž odmítl tvrzení listu The New York Times, podle něhož neplatil některé roky federální daň z příjmů a první rok v Bílém domě zaplatil jen 750 dolarů. Platil jsem miliony dolarů daní z příjmů, řekl Trump. Neuvedl, kdy zveřejní svá daňová přiznání, jak sliboval již v minulé kampani před čtyřmi roky a jak to udělali všichni prezidenti od 70. let. Uvidíte je, řekl Trump bez dalšího upřesnění na otázku, kdy to bude.

Podle Bidena prezident využívá daňových zákonů tak, aby „platil menší daně než učitel”. Trump řekl, že to byznysmani dělají stejně, „pokud nejsou hloupí”.

Biden dokázal využít závěr debaty, kdy řekl, že bude prezidentem všech. Po celou debatu zdůrazňoval, že jde o výsledek. Podle komentátora časopisu Newsweek Toma Rodgerse se Trumpovi nepodařilo dát Bidenovi nálepku socialisty nebo mentálně chabého, protože demokrat ukazoval po většinu debaty intelektuální převahu.