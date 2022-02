Volba prezidenta: Kampaň zatím jede bez limitu

Oficiální kampaň pro prezidentské volby odstartuje ve chvíli, kdy předseda Senátu vyhlásí termín voleb. Kdy by podle Vás bylo ideální, aby k tomu došlo?

Pokud bychom vycházeli z toho, jak to bylo při minulých volbách, tak předseda Senátu vyhlásil volby koncem srpna. Takže já předpokládám, že to bude podobné. Pět měsíců je dostatečná doba na volební kampaň. Není to věc, kterou ovlivní úřad, je to na rozhodnutí předsedy Senátu (Miloše Vystrčila z ODS).

Zatím na ulici není poznat, že by za rok měla být volba hlavy státu. Máte pocit, že už neoficiální část kampaně začíná?

Myslím, že ne. Někteří kandidáti kampaň sice už odstartovali, ale je to ještě takové rozvláčné. Je to zatím jen příprava, aby se připomněli voličům a upozornili na sebe. Rozhodující bude až horká fáze kampaně. Lidé ještě volby prezidenta neřeší, ještě to není téma.

Vyhlášením termínu voleb startuje kampaň se všemi pravidly, která jí dává zákon. Váš úřad začne hlídat finanční limit na kampaň – pro první kolo mohou kandidáti utratit 40 milionů korun, pro druhé dalších 10 milionů.

Ano, ten kandidát, který projde do druhého kola, může utratit 50 milionů korun. Ten, který projde jen do prvního, tak 40 milionů. Do limitu spadají výdaje, které se uskutečnily ode dne vyhlášení voleb. Náš úřad ovšem upozorňuje kandidáty, že musí zahrnout i ty výdaje, které uhradili dřív, než se vyhlásily volby, ale v době volební kampaně je použili. Typický příklad – kandidáti si před vyhlášením kampaně objednávají a platí billboardové plochy. I ty musejí zahrnout do výdajů.

Předseda ANO Andrej Babiš si koupil luxusní obytný vůz, se kterým chce jezdit za lidmi. Pokud bude kandidovat na prezidenta, bude ho muset zahrnout do výdajů?

Bude to stejné jako v minulých volbách. Pokud někdo zakoupí nějaký předmět, který využije v kampani, tak musí náklady za něj do výdajů kampaně zahrnout buď celé, nebo jejich poměrnou část.

Teoreticky tu mohou být kandidáti, kteří budou dělat kampaň pět let. A jejich činnost nebude nijak regulovaná. Zákon o takových výdajích nehovoří

Až do vyhlášení voleb každopádně mohou kandidáti utrácet peníze v kampani bez limitu. To znamená, že když bude někdo mít dostatek prostředků, může si nakoupit veřejného prostoru, kolik chce. A nic s tím nikdo nezmůže.

Zákon prostě říká, že volební kampaň začne dnem vyhlášení voleb. Od chvíle, kdy se objeví ve sbírce zákonů, běží volební kampaň. A od té doby se veškeré výdaje zahrnují do limitu. Teoreticky tu mohou být kandidáti, kteří budou dělat kampaň pět let. A jejich činnost nebude nijak regulovaná. Zákon o takových výdajích nehovoří. Takže kandidáti mohou utratit libovolně vysoké částky do doby, než bude kampaň vyhlášená. Nezahrnují se do limitu.

A není to špatně?

Má to víc úhlů pohledu. Nemůžete člověku bránit v tom, aby se projevoval, aby oslovoval lidi a získával podporovatele. Kdyby byl zákon nastavený tak, že volební kampaň začíná rok před termínem volby, tak byste se možná ptala, jestli to není málo a nebylo by lepší, aby to byly dva roky, protože někteří kandidáti už kampaň dělají dávno.

Druhý úhel pohledu je, že kandidáti, kteří sbírají pro svou kandidaturu 50 tisíc podpisů, tak obvykle začínají sbírat dřív, než když je volební kampaň zahájená. Ti, kteří nemusejí sbírat podpisy a jsou navrženi senátory či poslanci, nemusejí s kampaní spěchat. Jejich výdaje jsou tak jinak cílené.

Na rozdíl od politických stran, kde je strop tři miliony korun, může kandidát od jednoho sponzora získat libovolně vysoký finanční dar. To se od minulé volby prezidenta také nezměnilo…

Nezměnilo. Teoreticky může jeden sponzor zafinancovat celou volební kampaň. Zákon to nezakazuje. Stejně jako nezakazuje, že kandidáti mohou dostávat dary ze zahraničí. K politickým stranám je přísnější. U kandidátů na prezidenta je větší benevolence. Nevím, proč zákonodárci rozhodli, aby byla až takto široká.

Má pak smysl transparentní účet kandidáta, když sponzoři takto svazováni nejsou?

Zda je kandidát transparentní a veškeré výdaje ukazuje na účtu, to vyhodnotí i voliči. Mnoho kandidátů si založilo transparentní účet a dary od podporovatelů na něj přicházely daleko předtím, než byly vyhlášeny volby. Voliči viděli, co se na účtu děje, za co jsou peníze utráceny, i když se to ještě do limitu nepočítalo. Řada z nich to pak hodnotila kladně.

I když kandidát poruší pravidla, ve chvíli, kdy volby vyhraje, je nepostižitelný. Co s tím?