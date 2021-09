Koho volit? Přečetli jsme volební programy stran, abyste vy nemuseli. Díl jedenáctý: Sociální politika

Pravidelné zvyšování platů zaměstnancům sociálních služeb: min. o 10 % každý rok alespoň do doby, než budou platy a mzdy srovnatelné se zdravotnictvím či školstvím.

Zpřehlednění a zjednodušení systému mateřské a rodičovské (sloučení obou dávek v jednu). Nová rodičovská bude vyplácena do tří let věku dítěte ve výši 70 % od předchozího výdělku. Fakticky tak dojde k navýšení rodičovské na 400 tisíc Kč.

Do roku 2024 zavedení zákonem garantovaného nároku na místo ve školce nebo jeslích pro všechny děti od dvou let, a to bezplatně.