Koho volit? Přečetli jsme volební programy stran, abyste vy nemuseli. Díl desátý: Školství

Zajištění srovnatelné kvality vybavení (informační technologie, laboratoře, specializované učebny) ve všech regionech. Výuka v malých skupinách podporující žáky se speciálními potřebami i žáky nadané, dostupnost školy v odloučených oblastech nebo školní stravování nezatěžující nízkopříjmové rodiny. To vše vyžaduje pokračovat v investicích do školství. Dnešní vzdělávací infrastruktura, včetně jídelen, sportovišť a internátů nebo domovů mládeže musí zůstat ve veřejných rukou.

Rozvoj systému jeslí a mateřských školek v každé obci a zejména v regionech s nízkou dostupností předškolní péče. Do roku 2024 zavedení zákonem garantovaného nároku na místo ve školce nebo jeslích pro všechny děti od dvou let, a to bezplatně.