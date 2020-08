Znečištění ovzduší zkracuje lidský život o dva roky, spočítali vědci

Podle nové zprávy tedy znečišťování ovzduší snížilo průměrnou délku života o téměř dva roky, jelikož zatímco některé státy se v tom zlepšily, jinde se situace mezitím zhoršila. V důsledku může být „špinavý vzduch“ větším nebezpečím pro lidské zdraví než třeba kouření cigaret, AIDS a tuberkulóza , protože to má dopad na mnohem větší množství lidí, upozorňuje WHO.

„Covidové odstávky“ navíc měly celkově na nejškodlivější látky v ovzduší jen minimální dopad, cituje vědce server The Daily Mail. Ony škodlivé částice jsou směsí pevných a kapalných částic ve vzduchu produkovaných dopravou, stavbami, spalováním fosilních paliv a dalšími zdroji.

Tzv. Index kvality ovzduší pro život (Air Quality Life Index, AQLI) určil, že za dobu nejméně posledních dvou desetiletí znečištění vzduchu snížilo střední délku života na celém světě téměř o dva roky ve srovnání s tím, co by se dělo, kdyby kvalita ovzduší splňovala standardy WHO.