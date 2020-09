Ve Francii zakázali lov ptáků pomocí lepidla

Aktuální zákaz chytání ptáků na lep, který Francie používá jako poslední stát Evropské unie , pokládají ochránci přírody za velký úspěch. Nerozumí však tomu, proč to Macron omezil jen na tuto sezonu. Obávají se tak, že daná praxe by mohla pokračovat, pokud by její dočasné pozastavení mělo být příští rok zase zrušeno.

Podle Schraena je tato činnost historickou tradicí. „Je to extrémně regulované, můžeme to dělat jen od východu slunce do 11 hodin... Proč to trápí Evropu, která má podle mého názoru jiné starosti než obtěžování Francouzů ve venkovských oblastech?“ cituje ho agentura Reuters.