V Ostravě začal projekt na lepší školní jídelny

Vždy se musí vejít do norem a tabulek, které nastavují nutriční hodnoty i cenu jídla. Cena porce nesmí přesáhnout 34 korun.

„Kuchařky jsou šikovné, udělaly dnes kus práce. Mají velkou trpělivost, protože je to úplně něco jiného, než je normálně tradiční výdej jídla,“ zhodnotil Valíček.

Spokojený byl i kuchařský tým, který však upozorňoval, že během běžného provozu by se čtyři takováto jídla nedala zvládnout. Normálně totiž vaří jen jedno jídlo, nicméně i v bezlepkové a bezmléčné variantě pro alergiky.

Vedoucí školní jídelny Renáta Waisrová řekla, že kromě všech nařízení, co musí při sestavování jídelníčku řešit, se snaží vnímat i to, co školákům chutná.