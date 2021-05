Unie středoškoláků se obává stresového návratu do škol a přehlcení testy

Tuzemští středoškoláci jsou doma nejdéle z celé Evropy. Až na jednu týdenní přestávku to bude 24. května téměř devět měsíců dlouhá doba, po které se všichni vrátí do škol.

„Jednotvárnost distanční výuky a nedostatek socializace jsou faktory, které je negativně ovlivnily. Nepřipravený návrat do škol bez dodržení adaptačního období by mohl negativní důsledky distanční výuky ještě prohloubit,“ uvádějí zástupci žáků SŠ.

„Do konce roku zbývá šest týdnů. Toto období by mělo primárně sloužit k aklimatizaci na školní prostředí, stmelování kolektivu a opakování nedostatečně probraného učiva z distanční výuky. Mělo by dojít k reflexi distančního vzdělávání v jednotlivých třídách a k individuální domluvě s učitelem na nezbytně nutném dozkoušení a doplnění známek,“ míní Emílie Šulcová, 2. místopředsedkyně ČSU.

V reakci pro Novinky připustila, že to není jen o psychice. „Přesto psychickými problémy trpí více studentů, než se zdá. Bojíme se, že návrat do škol tato čísla ještě zvýší a že zdraví obecně nebude po návratu prioritou. Změna spánkového režimu a návrat do škol po dlouhé době či právě přehlcení testy se podepisují na všech studentech a to se zase odráží na jejich výsledcích,“ prohlásila s tím, že samozřejmě netvrdí, že učitelé jsou „záporáci tohoto příběhu“.

„A to jim přinese možná jen špatné známky, navíc často těm, kteří za neúplné zapojení do online výuky přímo nemohou. Chápeme, že učitelé potřebují uzavřít známky za tento školní rok, ale musí to být s mírou. Proto bychom si přáli, aby se využilo spíše formativního a slovního hodnocení a čas zbývající do konce školního roku se věnoval převážně opakování a znovuzapojení všech do výuky,“ upřesnila Šulcová.