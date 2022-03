Ukrajinské děti se nemusejí hned hlásit do škol a školek, oznámilo MŠMT

Ukrajinské děti, které uprchly před ruskou invazí ze své země, se nemusejí hned hlásit do tuzemských škol a školek. Pokud je jejich rodiče budou chtít do vzdělávacího systému zapsat, mají na to právo. Když ale zařízení nebude mít dostatečnou kapacitu, může dítě odmítnout. Ministerstvo školství předpokládá, že po dobu prvních tří měsíců pobytu v ČR nebudou muset ukrajinští žáci chodit povinně do školy.