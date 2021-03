Sojuz vynesl z Bajkonuru 38 satelitů, na detektoru gama záření mají podíl i Češi

Družice poté, co se do vesmíru dostaly pomocí nosné rakety, postupně rozmístil pohonný blok Fregat. První na řadu přišel po zhruba hodině letu jihokorejský satelit CAS500-1. Po další hodině a půl se oddělila druhá část družic a o dvě hodiny později se v průběhu 30 minut uvolnila poslední sada.

Na snímku se družice umísťuje do tzv. deployera, vypouštěče, ze kterého jsou CubeSaty pružinami uvolněny na oběžné dráze do vesmíru.

„V roce 2016 po selhání japonské družice Hitomi, do jejíž přípravy jsem byl zapojen, jsme si s maďarským kolegou Pálem povídali o tom, v jaké oblasti astrofyziky by se dala dělat s CubeSaty průlomová věda. A dospěli jsme k tomu, že nejslibnější by byl výzkum gama záblesků, které jsou dostatečně jasné na to, aby se daly detekovat i malým zařízením,” vysvětlil Werner.