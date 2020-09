Skutečný Armageddon. USA a Evropa chtějí šťouchnout do asteroidu objeveného Čechem

Právě do tohoto menšího tělesa má v roce 2022 půltunová sonda narazit. Střet stroje letícího rychlostí 21 600 km/h má alespoň trochu změnit dráhu vesmírného tělesa.

Vědci chtějí otestovat, zda by bylo možné pomocí kinetické energie, takového „kulečníkového šťouchu“, vychylovat objekty, které by mohly ohrožovat Zemi, na bezpečnější dráhu. Jednoduše řečeno - má to být test připravenosti na možné srážky Země s tělesy přilétajícími z kosmu.