Roskosmos přestane dodávat do USA raketové motory. Ať si létají na koštěti, prohlásil Rogozin

Rusko přestane dodávat do Spojených států raketové motory, a to jako odplatu za sankce, které Washington uvalil na Moskvu kvůli útoku na Ukrajinu. Ve čtvrtek to sdělil šéf ruské vesmírné agentury Roskosmos Dmitrij Rogozin. Rusko se také nebude starat o servis raketových motorů, které už dříve prodalo USA.