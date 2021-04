Rektoři žádají vládu, aby částečně obnovila výuku na VŠ. Nejpozději od 26. dubna

Vysoké školy by rády učily kvalitně. Studenti většinou do škol nesmí, situace trvá více než rok. „Školy jsou schopné zorganizovat testování i očkování, ale stát jim to musí umožnit,” poznamenal místopředseda konfederace a rektor Vysokého učení technického v Brně Petr Štěpánek.