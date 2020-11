Před koronavirem může chránit i středomořský keř

Tým své hypotézy ověřil in vitro (ve zkumavce) na kultivacích známých jako Vero buňky. Ty pocházejí z ledvin kočkodana zeleného a standardně se používají při testování virové replikace. V dalších fázích se chce Jankovics zaměřit na testování in vivo (v živém organismu).

Zadavatelem studie byla maďarská společnost Fytofontana Kft., která nechala otestovat nejen čisté extrakty cistu krétského, ale také roztok na bázi cistu krétského v kombinaci s výtažky z šalvěje lékařské, echinacey purpurové, aceroly a citrusových bioflavonoidů, který řadu let prodává pod názvem ViroStop.

Na základě provedené in vitro studie se podle Jankovicse tedy předpokládá, že ústní sprej, který se fyzicky vyrábí na Slovensku , po nastříkání na sliznici vytváří ochrannou bariéru, která má podle odborníků zabraňovat množení a průnikům virů.

Různé léčivé účinky cistů jsou známé už od nepaměti. Některé druhy, nejen ten krétský, ale i třeba cist ladanový, obsahují ve svých žláznatých trichomech vonnou klejopryskyřici, tzv. ladanum, která se využívala už od starověku v lékařství či jako příměs do kadidla a jiných vykuřovacích směsí. Využití má též v parfumerii či jako aromatizující přípravek v potravinářství, napsal botanik Václav Zelený v publikaci Rostliny Středozemí z roku 2005.

Zatímco svět čeká na účinnou a dostupnou vakcínu, také vědci na Kalifornské univerzitě v San Franciscu přišli se „sprejovou” variantou. Americký tým vyvinul nosní sprej s názvem AeroNab – má jít o syntetické protilátky, které by lidi mohly chránit před nákazou koronavirem, stačilo by si jednou denně aplikovat přípravek do dýchacích cest. Nyní již mají následovat klinické studie.