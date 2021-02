Plaga: Pro návrat žáků do škol je třeba udělat maximum, jakmile to půjde

Jakmile to epidemická situace dovolí, je nutné udělat maximum pro návrat žáků a studentů do škol, a to i za cenu přísnějších opatření např. v průmyslu. Ministr školství Robert Plaga (ANO) to uvedl v sobotním vyjádření. V současnosti je podle Plagy nejdůležitější zmírnit šíření epidemie.