Opakovat kvůli pandemii celý ročník? Neproveditelné, tvrdí MŠMT i školy

Podle resortu školství různá šetření potvrzují, že distanční výuka přináší rozevírání pomyslných nůžek a nestejný přístup zejména v rodinách ze sociálně méně podnětného prostředí.

„Cestou tak není plošné opakování ročníku, ale cílená podpora těchto dětí. Ministerstvo školství tedy říká, že zde v následujícím období musí být dostatečná podpora na vyrovnávání sociálních nerovností,” sdělila Novinkám tisková mluvčí MŠMT Aneta Lednová.

Plošně nerealizovatelné

Samotné školy se k hypotetickému opakování ročníku stavějí rovněž více než rezervovaně. „To je hezký nápad, ale bohužel nereálný. Jde o kapacity škol, a to jak prostorové, tak personální. Plošně to je prakticky nerealizovatelné,” reagoval předseda Unie školských asociací CZESHA a ředitel Masarykovy střední školy chemické v Praze Jiří Zajíček.

Také podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého by bylo opakování ročníku technicky nemožné. „V září by totiž neměli kam nastoupit prvňáci, ve spoustě škol nejsou žádné volné třídy a koneckonců ani učitelé. Pokud by tyto děti zůstaly ve školce, nebylo by zase místo tam. Nemluvě o tom, že většina dětí se i za těchto podmínek vzdělává a opakovat nechtějí. Doporučuji brát distanční výuku opravdu vážně, ještě pořád jde mnohé zachránit,” prohlásil tento ředitel Masarykovy ZŠ v Praze-Klánovicích.

Minimálně plošně by opakování nebylo možné a smysluplné i pro spolek Učitelská platforma. „Ale pojďme už konečně přestat fantazírovat o plošném návratu do škol (byť ve vlnách) a stanovme priority: odborný výcvik, odborné praxe, deváťáci (jen ti, kteří budou dělat jednotné přijímačky), děti, které se neúčastní distanční výuky, děti, které psychicky strádají - zkrátka podpořit ty, co to nutně potřebují,” navrhuje předsedkyně spolku Petra Mazancová.

„Zůstaneme-li v základním vzdělávání, tak v devítileté školní docházce by jeden rok neměl hrát až takovou roli. Distanční vzdělávání, které přirozeně nedokáže prezenční výuku plnohodnotně nahradit, už trvá velmi dlouho a po návratu žáků k prezenční výuce bude zapotřebí vynaložit velké úsilí, abychom se s nastalou situací vyrovnali. Ale s debatami týkajícími se tak zásadního rozhodnutí, jakým by bylo opakování ročníku, bych ještě počkal,” klidní situaci náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Proti takovému nápadu je též ředitel Pražského inovačního institutu Bohumil Kartous, který se dlouhodobě zabývá problematikou vzdělávání.

„Rozdílnost v kvalitě a dostupnosti vzdělání je velká, přičemž nikdo zatím nedokázal vytvořit daty podložený obraz toho, kolik žáků se nachází ve stavu izolace či kritického nedostatku v přístupu ke vzdělání. Nicméně i podle pesimistických odhadů jde o sice významnou, ale menšinu - odhadem se pohybujeme mezi 15 a 25 procenty. Za takové situace mi dává mnohem větší smysl hledat cestu, jak identifikovat tuto skupinu a nabídnout jí pomoc. Britské ministerstvo školství například už zveřejnilo plán pomoci prostřednictvím doučování a letních škol. Dokážou totiž ohroženou skupinu identifikovat jednodušeji, např. podle obědů zdarma,” vyjádřil se pro Novinky.

Kratší letní prázdniny?

K možnosti opakování se nepřiklání ani poslankyně a bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). „Reálnější je využít prázdniny a jiné dny volna, včetně těch letních. Kupříkladu celonárodním systémem škol v přírodě, příměstských táborů a mimořádných doučovacích kurzů ve školách,” je přesvědčena.

Také Lednová zmínila letní prázdniny s tím, že pro jejich případné zkrácení hovoří stejný argument: „Cestou má být cílená podpora těm, kteří to potřebují, a to nejen prostřednictvím letních škol a letních kempů, ale také formou doučování (ve školách či doma) v období následujících tří let, aby se zmírnily nerovnosti, ke kterým došlo v době pandemie,” popsala Novinkám mluvčí ministerstva.

Předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) Klára Laurenčíková se obává, že by opakování ročníku velké množství dětí ještě více demotivovalo. „Není rozumné - místo individualizované podpory během distanční výuky a zvýšené pomoci dětem ohroženým a sociálně znevýhodněným - zastavit v posunu celou generaci dětí. Opakování ročníku samo o sobe rovněž nezaručí kvalitní adresnou podporu a nevyrovná zátěže, které si řada nese z extrémně dlouhé online výuky,” vysvětlila.

Doplnila, že takovému záměru by sice rozuměla, ale jako řešení to nepovažuje za šťastné a bezpečné.

Místo otevírání se bude více zavírat?

Vláda sice po středečním jednání jednoznačně nerozhodla, ale už nyní je jasné, že se návrat žáků do škol opět odkládá na neurčito. Naopak je nyní ve hře jejich opětovné úplné uzavření i pro žáky prvních a druhých ročníků. Kabinet bude v jednání o zpřísnění režimu v boji s koronavirem pokračovat znovu dnes.

Politici přitom v minulých týdnech připravovali podrobný plán, aby se od března do škol postupně vracely závěrečné ročníky středních škol, které na jaře čekají maturitní a závěrečné zkoušky. Později se měla ve SŠ obnovit praktická výuka.

Počítalo se i s návratem žáků devátých tříd, které v dubnu čekají přijímačky na střední. Podmínkou všeho byla distribuce antigenních testů a platnost pandemického zákona.