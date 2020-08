Některé školy kvůli koronaviru odkládají začátek školního roku

Zatím žádný další kraj podobný odklad nástupu do škol nehlásí. „V rámci Královéhradeckého kraje nám žádné školské zařízení neoznámilo, že by bylo nutné přistoupit k odložení prezenčního startu školního roku,“ napsala Novinkám tamní KHS.

Na situaci kolem šíření nového typu koronaviru školy reagují i jinak. V některých ZŠ v hlavním městě se změní tradiční zahájení školního roku i další provoz. Školy nově zakážou rodičům vstup do budovy nebo pustí do učeben rodiče prvňáků pouze s rouškou.

Také ZŠ Antonína Čermáka v Praze 6 v minulosti pouštěla rodiče s prvňáky až do třídy a letos to neudělá. V obou školách rodiče nově nebudou moct doprovázet děti ani do šaten. Od září si prvňáky vyzvednou vyučující před školou nebo ve vstupním vestibulu, odkud je pak odvedou do šaten a do třídy.