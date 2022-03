NASA ocenila další českou astrofotografii. Ukrývá se v ní mírové poselství, tvrdí autor

„Může to být metafora pro dnešní dny. Může to být pohled k uvědomění si vlastní křehkosti. Může v tom být skryta i bezedná romantika. Když život poprvé vystoupil z moře na souš, stala se celá naše planeta malým ostrovem v obří prázdnotě vesmíru, do nějž pohlížíme na velké dálky ke světům, které teprve ještě vznikají, anebo které svou šanci ani nedostaly. My jsme ji dostali, snad tu šanci nepromarníme.