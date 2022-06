Na portálu Učebnice pro Ukrajinu si zájemci objednali za týden 180 tisíc výtisků

„Zájem je enormní. Pozitivně vnímám, že významná část objednávek pochází nejen od škol či organizátorů jazykových kurzů, ale i od samotných Ukrajinců,“ uvedla.

Nadace podle ní chtěla připravit systémovou podporu pomoci ukrajinským běžencům. Veřejná správa by si podobný risk v podobě např. předběžného objednání velkého množství takového papíru nemohla dovolit.

„Šlo o ideální případ spolupráce soukromého sektoru s veřejnou správou. Do zahájení nového školního roku by se všechny knihy měly dostat do škol,“ podotkla.

Podle dřívějšího vyjádření ministra školství Petra Gazdíka (STAN) je český vzdělávací systém sice připravený vzdělávat děti s odlišným mateřským jazykem, ale nedokáže v krátkém čase zajistit pro desetitisíce ukrajinských dětí v ČR výukové materiály veřejnou zakázkou. Učebnic pro tyto děti je tak podle něj dosud nedostatek.

„Cílem projektu je pomoc při vzdělávání a začleňování ukrajinských dětí,“ konstatoval ministr.

Česky raz dva a Levou zadní

Po dohodě s Centrem pro integraci cizinců a organizací META o.p.s. nechala Nadace PPF vytisknout učebnice Česky raz dva pro první stupeň a Levou zadní pro druhý stupeň.

„Zároveň jsme do nabídky zařadili i učebnice pro dospělé Čeština expres a Česky krok za krokem, což je tradiční učebnice s dvěma pracovními sešity, určená primárně pro střední, vysoké školy nebo pro vážné zájemce o výuku,“ dodala Tomas Sedláčková.

Součástí je i 50 tisíc česko-ukrajinských ilustrovaných slovníků. Zájemci budou moct pro děti objednat navíc i ukrajinské vydání časopisu Raketa.

Neví se, kolik Ukrajinců půjde v září do škol

Ukrajinští váleční uprchlíci začali do Česka přicházet po začátku ruského útoku na Ukrajinu 24. února. Podle Gazdíka bylo v Česku před týdnem zaregistrovaných asi 130 tisíc ukrajinských dětí, které by měly jít do škol od září. Některé z nich se ale už zase mohly vrátit na Ukrajinu. Kolik jich je v ČR ve skutečnosti, se nyní přesně neví.

V polovině května chodilo do základních škol podle České školní inspekce přibližně 26 tisíc válečných uprchlíků z Ukrajiny. V mateřských školách jich bylo 3800. Další asi nastoupí do škol a školek od září, zápisy pro ně jsou od 1. června do 15. července.

Od svého vzniku v září 2019 nad rámec projektu Učebnice pro Ukrajinu podpořila Nadace PPF téměř 100 projektů celkovou částkou zhruba 180 milionů korun.