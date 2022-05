Na MŠMT končí příjem žádostí o dotace na češtinu a adaptaci pro Ukrajince

Podporu na provoz adaptačních skupin mohou obdržet navíc i příspěvkové a nestátní neziskové organizace. Dotace půjdou na aktivity, které se budou konat do konce srpna.

O vyhlášení dotací informoval ministr školství Petr Gazdík (STAN) na začátku dubna. Na kurzy češtiny pro Ukrajince ve věku 14 až 18 let vyčlenil jeho úřad 150 milionů korun a na adaptační skupiny zaměřené na děti od tří do 15 let 1,25 miliardy korun.

Pětina ZŠ vytvořila pro Ukrajince adaptační skupiny

Podle zjištění České školní inspekce vytvořila tzv. adaptační skupiny pro Ukrajince téměř pětina základních škol. Adaptační skupiny i jazykové kurzy budou moct organizátoři s dotacemi pořádat i v létě, podobně jako loni doučovací tábory po covidové výuce na dálku.

Žáci z Ukrajiny začali do českých škol přicházet po začátku ruského útoku na Ukrajinu 24. února. Podle Gazdíka je nyní v Česku zaregistrovaných asi 130 tisíc ukrajinských dětí, které by měly jít do škol od září. Některé z nich se ale už zase mohly vrátit na Ukrajinu. Kolik jich je v ČR ve skutečnosti, se tak nyní přesně neví.

Do ZŠ chodilo v polovině května přibližně 26 tisíc válečných uprchlíků z Ukrajiny, v mateřinkách jich bylo 3800. Další asi nastoupí do škol a školek od září, zápisy pro ně budou od 1. června do 15. července.

Vláda na konci března schválila na integraci běženců z Ukrajiny do konce srpna zvýšení rozpočtu ministerstva školství o 5,2 miliardy korun.

Přesnější informace o dosavadních nákladech za uprchlickou vlnu by podle mluvčí ministerstva Anety Lednové mohly být k dispozici na přelomu června a července. Zatím podle ní bylo možné vyčíslit jednotky milionů Kč, a to např. za překlady textů pro jednotné přijímačky z češtiny do ukrajinštiny a angličtiny či na vzdělávání Ukrajinců v soukromých školách.