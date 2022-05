Česko si povídá. A snaží se zakopat názorové příkopy mezi lidmi

Dotazník, který určí účastníky debat, obsahuje zásadní politické a sociální otázky rozdělující společnost – třeba o podpoře vstupu do EU nebo inkluzi. Ambicí projektu je přivést tváří v tvář lidi, kteří si doteď na internetu jen nadávali, a zmenšit jejich vzájemnou nevraživost.

Že to přitom není ambice nijak nenaplnitelná, ukazují závěry výzkumníků, kteří se zabývali zmíněným německým originálem projektu: už dvouhodinová diskuse snížila propast mezi lidmi s opačnými názory. Během diskusí navíc dvojice shledaly, že se shodují více, než si myslely.

„Do diskuse s názorovým oponentem by lidé měli jít s tím, že se budou snažit porozumět jeho perspektivám, omezením a myšlenkám,“ popisuje německý sociolog Armin Falk. „To neznamená, že mají převzít jeho názory, ale že uznají, že i on má co říct. Pokud toto lidé neuznávají, společnost se rychle polarizuje,“ vysvětluje odborník, který vyhodnocoval data z vůbec prvního ročníku akce Deutschland Spricht.