Miliardář Bezos míří do vesmíru. Spolu s nejstarším i nejmladším astronautem

Americká firma Blue Origin se chystá zařadit mezi soukromé společnosti schopné dopravovat do kosmu lidi. V 15.00 SELČ má odstartovat její raketa New Shepard k vesmíru poprvé s posádkou, jejímž členem bude také majitel společnosti Jeff Bezos. Let, který by měl trvat 10-12 minut, bude významný i tím, že se ho společně zúčastní dosud nejstarší i nejmladší astronaut.