Před 60 lety nahlédl do vesmíru první Američan. Vše je OK, hlásil Alan Shepard

Astronaut Alan Shepard uskutečnil před 60 lety, 5. května 1961, první americký let – po balistické dráze – do vesmíru. Poté, co po čtvrthodině letu dopadl v přistávacím modulu do vln Atlantiku, zahlásil: „Všechno je OK!“ Na palubě lodi Freedom 7 strávil ve vesmírném prostoru jen pět minut, nicméně v roce 1971 se stal i pátým člověkem, který se prošel po Měsíci.