Medici z Ukrajiny dostali šanci v Česku

„Individuálním porovnáním studijních kurikul a uznáním absolvovaných předmětů mohou být, dle individuálního posouzení, tito studenti mimořádně zařazeni do vyšších ročníků a případně mohou pokračovat takto ve studiu,“ řekl Právu děkan LF Masarykovy univerzity a současně předseda asociace Martin Repko.

Univerzity jim nabízí dočasné stáže, takzvané free movers. „Zahrnuje to možnost účasti na výuce v českém jazyce, bez statusu studenta fakulty a bez absolvování zkoušek,“ vysvětlil Repko.

Času na přípravu je podle exrektora Univerzity Karlovy a někdejšího děkana 1. LF UK Tomáše Zimy dost. „Máme jarní měsíce. Akademický rok bude začínat v září říjnu. To je dostatek času, aby se mohli studenti dobře připravit a zvládali to,“ odhaduje.

Možností k osvojení si češtiny je podle něj mnoho. „Díky covidu mají studenti také řadu přednášek a materiálu nejen v jazyce českém, ale i anglickém. To je pozitivní věc a kombinací jazyků i komunikací se studenty se to dá postupně zvládat,“ dodal.

Podobně je to se zájmem u akademických pracovníků z Ukrajiny. „Z válečných uprchlíků, kteří dorazili do ČR, se nám zatím ozvali tři, kteří by mohli mít kvalifikaci k práci na fakultě,“ doplnil Widimský. Pracovní nabídku si teď promýšlejí.