Jak sladit home office a domácí učení během koronaviru

Opatření kvůli koronaviru uzavřela hranice, řada lidí musí zůstat doma. Mnohým firmy nařídily pracovat z domova na tzv. home office. Milion žáků a studentů si od poloviny března po zavření škol plní školní povinnosti doma. Do lavic se mají vrátit až 25. května, a to pouze dobrovolně žáci prvního stupně, zbytek až v září. Z rodičů se tak stali učitelé, učitelky, kuchařky, případně IT experti na zprovoznění on-line výuky.