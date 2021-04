Do škol jdou další žáci v režimu rotace, nově i na Děčínsku. Začínají konzultace na SŠ

V pondělí a ve čtvrtek se ve školách povinně testuje neinvazivními antigenními samotesty na covid-19. Netýká se to těch, kteří v posledních 90 dnech covid prodělali nebo jsou proti nemoci očkováni. Z 610 tisíc testů provedených minulý týden bylo pozitivních 302, tedy asi 0,6 promile.

Žáci závěrečných ročníků středních škol a středoškoláci ohrožení školním neúspěchem mohou začít chodit na konzultace ve skupinách do šesti lidí. Dosud mohli využívat jen konzultací individuálních.

Doučování ve skupinách využijí zřejmě hlavně pro přípravu na odborné praktické zkoušky. Organizace konzultací a zájem žáků se ve školách budou lišit. Zatímco někde budou moct ve skupinách do školy víckrát týdně, jinde vůbec. Ředitelé doufají, že vláda už brzo povolí prezenční praktické vyučování.

Možnost skupinových konzultací schválil kabinet před týdnem. Původně od 19. dubna avizoval návrat středoškoláků k praktické výuce, ale na doporučení epidemiologů to vláda odložila. Minulé pondělí se školy otevřely pro rotační výuku žáků prvního stupně nebo školky pro předškoláky.

Za možný termín návratu dalších skupin dětí do lavic označil premiér Andrej Babiš (ANO) 26. duben. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) datum nepotvrdil a řekl, že priority pro další rozvolňování zatím nejsou sestaveny. Podle premiéra má další postup při otvírání škol dnes projednat vláda a rada pro zdravotní rizika.

Podle zástupců škol chybí žákům nejvíc praktická výuka, která se na rozdíl od všeobecných teoretických předmětů nedá nahradit na dálku. Odteď (19. dubna) se přitom mohou konat praktické maturitní zkoušky, jejichž období kvůli epidemii covidu-19 potrvá i přes léto. Školy mohly jejich termíny posunout do 27. srpna.

MŠMT rozeslalo školám informace k maturitám a přijímačkám. Měnit se to nebude, ujišťuje Plaga

MŠMT rozeslalo školám informace k maturitám a přijímačkám. Měnit se to nebude, ujišťuje Plaga Věda a školy

Mluvčí MŠMT Aneta Lednová připomněla, že podle odborníků by úřední maturita nebyla správným krokem. „Nyní lze očekávat, že epidemie umožní konání zkoušek v již připravené podobě,” konstatovala.

Valachová návrh zdůvodnila nejistotou, jak se maturity a závěrečné zkoušky uskuteční, pokud SŠ zůstanou kvůli koronavirové epidemii zavřené. Podle poslankyně nebyly naplněny tři termíny návratu maturantů a závěrečných ročníků k prezenční výuce a není jasné, kdy bude obnovena. Sněmovna by proto prý měla vyzvat vládu k odkladu praktické části maturit. Vláda by podle ní měla také předložit novelu školského zákona, která by umožnila „jako alternativu maturitních zkoušek využít tzv. úředních maturit”, uvedla.