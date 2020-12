Částečné otevření vysokých škol využije jen menšina

Školy v pondělí 7. prosince přecházejí do třetího stupně protiepidemického systému PES. U vysokých škol to znamená převážně distanční výuku, ta má však v případě laboratorních i jiných cvičení výjimky. Do škol se budou moci vrátit k prezenční výuce i studenti prvních ročníků VŠ, pokud jich nebude více než 20 v jedné skupině. Zdaleka ne všechny univerzity se ale hodlají k výuce naživo ještě do konce roku vrátit.