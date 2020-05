Astronauti jdou před cestou na ISS do karantény. Po devíti letech odstartují z Floridy

„Přejeme si, aby byli všichni v bezpečí. Žádáme proto, aby lidé nejezdili do Kennedyho střediska, a věřte mi, že mne zarmucuje, když to říkám. Hrozně bych si přál, aby to mohlo být velkolepé,” řekl Bridenstine. Vyzval lidi, aby start sledovali na televizních obrazovkách nebo online.

Hurley uvedl, že je zklamaný, že příbuzní a přátelé při startu nebudou moci být osobně, ale dodal, že tak, jak je to plánováno, je to nejlepší.

Bridenstine také řekl, že je to podeváté v historii, kdy lidé poletí do vesmíru v novém typu kosmické lodi. Nyní jde o plavidlo Crew Dragon, které na oběžnou dráhu vynese raketa Falcon 9 patřící též SpaceX. „Děláme to uprostřed pandemie koronaviru, je to pro Spojené státy důležitá mise,” dodal.