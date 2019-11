Deset vánočních filmů, díky kterým si užijete tu pravou atmosféru

Kevina tentokrát o Vánocích rodina doma nezapomněla, ale ztratil se jí při cestě na dovolenou. Omylem nasedl do jiného letadla než zbytek jeho příbuzných a přistál v New Yorku. Vydal se za tetou a strýčkem, ale zjistil, že už tam nebydlí. Místo nich narazil na zloděje Harryho a Marva, kteří kvůli němu skončili ve vězení a akorát jsou na útěku. Chtějí se mu pomstít, ale Kevin na ně nastraží pasti i v domě, kde to nezná.