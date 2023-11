Nejkrásnější pohádky, které neodmyslitelně patří k Vánocům

Anděl Petronel je velký nešika a popleta. Rád by se přidal k andělskému chóru, ale neumí zpívat. Chce pomoci Panně Marii vyndat vánoční cukroví z pece, ale zakopne a upadne. Přesto je namyšlený a své chyby nevidí. Pán Bůh ho proto pošle k nebeské bráně, což vyžaduje velkou zodpovědnost. Přijímají se zde totiž nové duše, které si chce uzurpovat čert Uriáš pro peklo. Petronel je až moc přísný, a navíc se nechává obalamutit Uriášem. Bůh proto posílá Petronela do světa lidí, aby viděl, že život není žádné peříčko, a splnil úkol: napravit alespoň jednoho hříšníka.

Existuje Santa Claus, nebo ne? 50. léta, Michigan, USA. Malý chlapec čelí nepříjemné situaci jako mnoho dalších dětí – nemůže se rozhodnout, jestli věří v existenci Santy, nebo ne. Na Štědrý den se však před domem jeho rodičů objeví vlak zvaný Polární expres a průvodčí mu prozradí, že míří na severní pól. Chlapec naskočí a vypadá to, že ho čeká cesta plná dobrodružství a poznání.

Každoroční prosincovou nadílku vánočních dárků Santovi jednoho roku naruší nevídaný host. Do vaku s dárky mu v sirotčinci nepozorovaně vlezl malý chlapec a Santa ho nevědomky odvezl s sebou na severní pól. Buddy tak žije po boku ostatních skřítků, ale už na první pohled je jasné, že je jiný než ostatní. Santa ho proto pošle na výpravu do New Yorku, aby našel svou pravou rodinu.