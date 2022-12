Vánoční zvyky a tradice, které navodí tu pravou sváteční atmosféru

Snad každá rodina má nějakou svou zvyklost, kterou na Štědrý den či někdy během svátků každoročně opakuje. Co ke Štědrému večeru v rámci vánočních zvyků a tradic neodmyslitelně patří asi ve všech domácnostech, je ozdobený stromeček a pod ním dárky.

Slavnostní večeře už může podléhat inovacím - někde místo tradičního kapra preferují k bramborovému salátu kuřecí řízky, jinde si dopřejí jiné oblíbené jídlo nebo vyrazí do restaurace, aby si i hospodyně užila Vánoce v klidu.

Do lavoru s vodou se dají rozpůlené skořápky vlašských ořechů s malými zapálenými svíčkami. Ořechové lodičky se nechají plout po vodě. Ten, jehož lodička vydrží nejdéle svítit a nepotopí se, má před sebou dlouhý a šťastný život.

Když se lodička vydá doprostřed nádoby, vypraví se její výrobce do světa. Pokud se skořápka drží u kraje nádoby, bude se naopak celý rok držet doma.

Nejlépe v ocelové nádobce se roztaví kousek olova. Do připravené nádoby s vodou se pak tekoucí olovo velmi opatrně celé nalije. Ve vodě vznikne z olova obrazec. Pak už záleží jen na fantazii, co může tvar představovat.

Mezi vánočními zvyky zakořenily i některé novodobé: jedním z nich je od roku 1986 šíření Betlémského světla. To se každoročně před Vánoci zapaluje v betlémské jeskyni – podle tradice se právě zde narodil Ježíš Kristus.

Plamínek pak skauti rozvážejí do mnoha evropských i několika amerických zemí, kde se pak šíří např. v rámci bohoslužeb a charitativních akcí mezi občany. Do Česka (tehdejší ČSSR) se Betlémské světlo poprvé dostalo 23. 12. 1989. Nejdříve míří letecky do Vídně, odkud se dále přepravuje většinou po železnici.